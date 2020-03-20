投資台灣再傳捷報 7企業加碼30億元

（中央社記者吳柏緯台北20日電）擴大投資台灣再傳捷報，共有7家企業加碼投資，總金額達新台幣30億元。截至目前，投資台灣3大方案共吸引406家企業投資，總金額達9217億元。後續仍有70家企業排隊待審。

投資台灣事務所今天通過7家中小企業擴大投資，投資金額超過30億元。經濟部表示，截至目前為止，「台商回台投資方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」等投資台灣3大方案，已經帶動406家企業投資，金額達新台幣9217億元，預估創造7萬6027個本國就業機會，後續尚有70家企業排隊待審。

專業代工高級衛浴水龍頭設備的彰格工業，預計在彰化縣鹿港鎮投入逾3億元，新建自動化廠房，以自動機械製程代替勞力密集的人力需求。

生產電梯主機及相關零組件產品的長岡機電，為提升設計能量與擴大產出，預計投入近2億元，招募31名本國員工，在桃園市龜山區新建廠房，納入智慧生產技術元素，升級硬體設備，減低依賴人工製造及進出料管控，提高產品品質、縮短製程及降低失誤率。

高全存企業專精門窗鐵件、帷幕牆製造，預定斥資近2億元在高雄市大寮區新建廠房，建構高效率高品質整線自動排程及生產資訊可視化的生產線，將可創造20個本國工作機會。

經營CNC五金加工製造精密零件的薪鋐公司，為因應轉單效應帶來的商機，將斥資逾1億元，增聘8名本國人才，在台南新吉工業區擴增新廠，並逐年添購自動化設備。

全台第一家水淬爐石專業研磨廠永覲工業，專門生產高爐石粉。為了增加循環材料的使用，降低二氧化碳排放，致力推動綠色循環經濟，計畫在高雄市小港區投資逾5億元新建廠房。

主力生產PC中空板及工業用鋁擠型材料的昱陽工業，由於近年營收持續穩健成長，加上美中貿易戰轉單效益，產線運能逐漸吃緊，因應未來需求增加，斥資近5億元於彰化縣鹿港鎮新建現代化廠房。

紳岱企業專注於各式車輛、工業及船舶等高品質潤滑油的製造，為滿足更多元市場及客戶的需求，斥資近12億元在彰化縣鹿港彰濱工業區新增廠房，建置全新油槽、管路及設備機台，並引入智慧化感測技術，提升產品管理效率。（編輯：蘇志宗）1090320