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宏達電毛利率連8季成長 去年仍虧逾一個股本

最新更新：2020/03/20 17:58

（中央社記者吳家豪台北20日電）智慧型手機與虛擬實境（VR）廠商宏達電今天公布2019年財報，去年第4季毛利率季增2.8個百分點，連續8季毛利率成長；全年每股虧損新台幣11.43元，仍虧逾一個股本，但虧損已較往年收斂。

宏達電2019年第4季營收18.1億元，季減26%；受惠於轉型發展VR效益，毛利率25.7%，季增2.8個百分點，是自2017年第4季以來、連續8個季度毛利率成長；營業淨損22.2億元，營業利益率為負122.1%；稅後淨損23.7億元，單季每股稅後虧損2.87元。

宏達電去年第4季在全球開賣VIVE Cosmos，是最新款高規電腦驅動的PC VR產品，使用者不再需要安裝定位基地台，且可換式面板模組設計可隨著使用者的需求去調整或擴充頭戴式顯示器的功能，有助吸引更多消費者進入VR體驗。

此外，宏達電攜手法國羅浮宮，於達文西逝世500週年紀念特展中推出虛擬實境作品「蒙娜麗莎：越界視野」，觀眾可透過配戴VIVE Cosmos體驗，這也是達文西位於羅浮宮的名作「蒙娜麗莎」的第一個虛擬實境內容。

手機事業方面，宏達電去年第4季推出全球首款支援完整比特幣節點的智慧型手機EXODUS 1s，使用者能在智慧型手機上進行比特幣交易服務。EXODUS 1s陸續在歐洲、台灣、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國推出，後續將在更多地區發售。（編輯：鄭雪文）1090320

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