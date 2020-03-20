康舒新任總經理 許勝雄獨子許介立接棒

（中央社記者韓婷婷台北20日電）金仁寶集團旗下電源廠康舒科技今天舉行線上法說會，除了公布財報外，同時宣布總經理高青山准予退休，由金仁寶集團董事長許勝雄獨子，現任康舒科技執行副總許介立接任。

康舒董事會宣布總經理高青山准予退休，並由許介立接任。許介立今天表示，未來除了繼續維持康舒穩定成長動能，讓營收持續成長外，也期望獲利能有更大的成長動能。

康舒累計2019年合併營業收入新台幣205.83億元，年成長9.9%，稅後淨利14.85億元，EPS 2.87元。其中第4季合併營業收入49.25億元，較前季減少6.2%，年減2.1%，稅後淨利1100萬元，EPS 0.02元。

高青山於民國61年加入康舒的前身三光惟達擔任業務，在產業資歷將近49年，IBM的第一台電源供應器就是在他的手中誕生。民國85年接任康舒科技總經理，並於民國92年順利上市，一舉搶下全球前10大電源供應器廠的位置。

許介立63年次，擁有多倫多大學經濟系、早稻田大學MBA學位，是金仁寶集團董事長許勝雄的獨子，在集團歷練多年，從基層做起，歷練過業務、採購等職務，期間也曾經自行創業，在業界歷練近20年，3年前跨入電源供應器產業，擔任康舒科技執行副總及業務副總，2018年進入康舒董事會。

展望2020年，康舒表示，雖有武漢肺炎與原油價格戰的2大經濟利空因素衝擊營運，但長久在電子產業耕耘，早已備妥因應對策，將持續擴展應用於邊緣運算、雲端資料中心、人工智慧與大數據的工業用電源、應用於大量佈建中5G通訊的通訊電源，以及高階消費性及醫療性電源，再加上持續出貨中的智慧電表等產品，期望能穩健成長。

針對疫情對市場影響，許介立表示，目前為止訂單上並沒有負面影響，反而有些正面影響，包括網通、遠距上班等需求都帶動訂單增加，預期今年本業將穩定獲利。至於過去消費及工業電源2大產品比例約6比4，今年基本上維持同樣比例，不過受到疫情影響，工業用產品可能稍微增加，消費產品減少一點。新能源事業營收占比去年約3%至5%左右，今年營收可望在新標案挹注下倍增。（編輯：楊玫寧）1090320