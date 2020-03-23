合一生技24日法說會 聚焦新藥進展

（中央社記者韓婷婷台北23日電）中天生技集團旗下合一生技，2月25日公告與國際藥廠簽訂400萬美元議約金，吸引市場目光。合一24日將召開法人說明會，由中天集團總裁路孔明親自上陣，新藥進展將備受矚目。

合一生技投入多年的新藥研發有了重要的里程碑，2月25日攜手關係企業中天（上海）生技，與國際藥廠簽訂新藥研發合作備忘錄，並取得國際藥廠給付的400萬美元（約新台幣1.2億元）的議約金。

法人表示，此案議約金達400萬美元，後續如果順利簽約，合理推估授權金及里程碑金將相對可觀。此次線上法說會預定由多年未露面的集團總裁路孔明親自說明新藥研發進度與營運現況。

合一旗下進度最快也是最受矚目的新藥為ON101糖尿病足部慢性傷口潰瘍（DFU）新藥，已向台灣衛福部食藥署（TFDA）提出新藥查驗登記（NDA）申請，並分別於台灣、中國及美國執行第三期國際多中心（MRCT）人體臨床試驗，目前已收案完成，順利的話今年上半年可望有結果。

除了糖尿病足部慢性傷口潰瘍（DFU）新藥外，合一核心新藥還有FB825適應症有異位性皮膚炎（AD）、過敏性氣喘、高IgE症候群、食物過敏等過敏疾病，以及風濕性關節炎、肝癌等相關新藥。（編輯：張良知）1090323