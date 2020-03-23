造幣廠遭指違法調職 央行：展開調查秉公處理

（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央造幣廠員工以及勞動團體今天赴中央銀行前抗議，直指中央造幣廠濫用職權、違法將員工調職，盼主管機關央行能有所作為；央行表示，將依規定調查事情經過，秉公處理。

中央造幣廠成餅組現場輪班操作員林建佑與聲援團體桃園市產業總工會、台灣公務革新力量聯盟、台灣警察工作權益推動會、消防員工作權益促進會、前高雄榮民總醫院台南分院醫師蘇偉碩等人，今天於央行前舉辦「長官霸凌！違法調動！公部門停止打壓吹哨者」記者會，並提出兩大訴求。

桃園市產業總工會表示，林建佑因對造幣過程、管理文化有異議，遭到現場主管打壓，且廠方主管無故將其從現場輪班人員調動為正常班人員，導致林建佑每天增加40分鐘工作時間，並損失輪班津貼。

桃園市產業總工會指出，林建佑尋求法律途徑捍衛自身權益，向桃園市政府申請勞資爭議調解，並以存證信函方式告知廠商「不同意調動」，且要求廠方遵守法令，不得於爭議期間做不利益待遇；但中央造幣廠每日繼續以曠職論處，並予以扣薪，若含輪班津貼，至今損失逾新台幣1萬元。

也因此，今天記者會提出2訴求，一是中央銀行作為中央造幣廠事業主管單位，立即撤回對當事人扣薪、調職、記過懲處等行為，依法行事；二是立法院應持續推動揭弊者保護法，實質破除特別權力關係，保障基層爭取權益。

對於今天的陳情事件，中央銀行回應，將依相關規定調查事情經過，秉公處理；而在事實認定方面，因已進入司法程序，交由法院來判斷。（編輯：趙蔚蘭）1090323