觀光股漲跌互見 飯店龍頭股摔破百元

（中央社記者江明晏台北23日電）台股遭遇疫情空襲，近兩週震盪劇烈，觀光類指數近1個月重挫逾28%，成疫情重災區，不過部分擁題材的個股陸續回升，但飯店龍頭股晶華今天仍重跌摔破百元。

晶華酒店2月合併營收為3.78億元，年減29.03%，累計前2月營收為10.66億元，年減9.15%。去年財報稍早出爐，每股賺10.58元，較前年10.8元略降。

晶華表示，2月主要受到疫情影響，全球商務旅遊中斷和韓國及日本疫情升高，以致大台北地區觀光業營業額大幅減少，另餐飲收入也因大型宴會春酒及喜宴延期或取消導致收入縮減，但集團旗下大台北地區以外的酒店則因寒假延長造成國內旅遊需求大增、加上適逢228連假旺季，減少了對酒店營運的衝擊。

台北晶華酒店以日客為主，目前貢獻變成零，晶華也趁此時機進行部分樓層整修，盼調養生息後，迎接疫情落幕後的住房需求。

晶華今天股價大跌破百元，早盤觸及跌停板90元，隨後跌幅收斂至5%，維持94.3元附近，從3月11日收盤價148元計算，8個交易日股價跌幅逾5成。

其他飯店股國賓、夏都、雲品、寒舍等股價均處於低基期，但跌勢放緩，六福今天出現逆勢反彈，股價漲約2.5%。

餐飲股如美食-KY則開低走高，觸底反彈，盤中一度逼近漲停，來到69.4元的波段高點，旅行社股票鳳凰也一掃頹勢，今天盤中翻紅漲幅近4%。

日本伴手禮大廠紅馬-KY自結2月獲利較去年同期由虧轉盈，累計前2月每股盈餘（EPS）達4.01元，年增211%，激勵今天股價跳空漲停，最高來到30.45元漲停鎖住。（編輯：郭無患）1090323