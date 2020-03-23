同欣電第2季展望樂觀 規劃併勝麗後減資

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）同欣電總經理呂紹萍預期，首季業績可望明顯年增，第2季展望樂觀，年中CIS封測產能倍增，菲律賓廠部分員工到班率受武漢肺炎疫情影響。同欣電規劃合併勝麗後在下半年減資。

同欣電今天下午舉行線上法人說明會。展望今年上半年營運表現，呂紹萍表示，去年第4季基期較高，不過今年首季不淡，預估今年首季較去年同期成長明顯，審慎樂觀看年增兩位數百分點，較去年第4季下滑約個位數百分點。展望第2季，呂紹萍預期展望也相對樂觀。

在四大產品線來看，呂紹萍預期，首季高頻無線通訊模組有機會季增，若較去年同期，除了陶瓷基板外，其他包括高頻無線通訊模組、混合積體電路模組和影像產品可望成長。

呂紹萍指出，今年產品線板塊會明顯改變，預估CMOS影像感測元件（CIS）將會成為最大產品線，較去年明顯成長。

在CIS封測產能布局，呂紹萍預估，到今年年中，同欣電CIS封測月產能可從目前的8萬片大幅擴充到15萬片到16萬片，預計第3季開始月產能可到16萬片，年終產能可能再增加。

呂紹萍表示，同欣電若結合勝麗，全球主要前六大影像感測元件廠商都是主要客戶，目前訂單能見度，客戶會給1年。他透露，同欣電CIS封測產能持續滿載，CIS供應緊俏。

對於武漢肺炎疫情影響，呂紹萍表示，四大產品線業績相較與去年底疫情前，客戶均按照原來計畫進行，需求未改變，同欣電台北和龍潭廠一切正常。

不過在菲律賓部分，儘管當地政府准許外銷導向企業繼續運作，不過公共交通工具暫停運作，當地員工出席到班率部分受到影響。

整體來看，呂紹萍表示，零件和材料供應順利，沒有因短缺受到困擾。

展望今年營運，呂紹萍預期，今年明顯成長產品線包括影像產品和高頻無線通訊模組，同欣電受惠影像感測元件晶圓重組（RW）拉貨，此外高頻無線通訊模組主要受惠低軌道衛星以及5G基地台應用。

另外，超音波感測器按計畫進行，預期下半年明顯拉貨。至於陶瓷基板今年營運可能小幅下滑。整體來看，同欣電今年應該是恢復成長的一年。

在併購勝麗進展，呂紹萍指出，雙方客戶支持合併案，預估股份轉換基準日訂6月底，規劃股份轉換基準日後進行減資，預計下半年進行。

在八德廠布局，同欣電表示除了基板製造在台北廠，其他三大產品線將以八德廠為主，八德廠因應未來5年到10年需求。

展望今年資本支出，呂紹萍表示，今年設備支出應該會創歷史紀錄，今年資本支出規模會大幅增加。（編輯：楊凱翔）1090323