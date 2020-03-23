東捷資訊去年營收獲利雙創新高 每股賺2.57元

（中央社記者吳家豪台北23日電）東元集團旗下資訊服務商東捷資訊今天公布2019年財報，營收新台幣12.28億元、稅後淨利0.6億元、每股盈餘2.57元皆創歷史新高，主要因為去年ERP業務在建置規劃與維運比重增加。

東捷資訊去年營收12.28億元，年增0.84%；稅後淨利0.6億元，年增34.12%；每股盈餘（EPS）2.57元，優於2018年EPS 2.23元。日前董事會決議通過每股配發現金股利2元，按今天收盤股價28.25元計算，現金殖利率為7.08%。

東捷資訊表示，公司結合顧問團隊，協助客戶採用國際級SAP ERP（企業資源管理系統）軟體系統，提升企業營運管理效能，並藉由整合規劃服務來掌握客戶需求，提供企業具成本效益的解決方案，客戶續約率近9成。

東捷資訊指出，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，不少企業在中國停工產能降低，進而正視導入智慧製造的重要性，東捷資訊近期智慧工廠業務詢問度逐漸上升，目前已有客戶調整生產供應鏈，將中國訂單轉移至東南亞地區新設產線，強化跨區生產。

隨著今年第3季台灣5G將登場，可望拓展智慧工廠結合智慧眼鏡等物聯網應用，東捷資訊看好下半年物聯網業務持續發酵，今年營收有機會持續成長。（編輯：鄭雪文）1090323