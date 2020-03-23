央行超前部署 4月下旬啟動附買回測試操作

（中央社記者潘姿羽台北23日電）武漢肺炎衝擊全球經濟，也讓台灣經濟成長率面臨「保2」危機，中央銀行因此超前部署，宣布4月下旬起定期辦理定存單、公債等標的的小規模附買回測試操作，確保金融機構有需要時「都知道怎麼做」。

中央銀行進行公開市場操作，是經由發行定期存單，或是於金融市場買賣票、債券等方式，調節銀行體系的準備金，以調控準備貨幣與拆款市場利率的操作機制，為央行重要的貨幣政策工具之一。

央行公開市場操作當中也包含附買回機制（RP），透過向市場買回定存單、公債，達到對市場釋出資金的效果，充分提供市場流動性；除了「一般附買回操作機制」，為了因應全球金融危機，央行2008年9月增加特殊情況下的操作機制，端出「擴大附買回操作機制」，擴增操作對象及延長附買回期限，更具彈性。

由於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊全球及台灣經濟，央行決定超前部署，今天宣布自4月起，定期辦理小規模附買回測試操作。

央行業務局官員表示，前次實施已經是2008年金融海嘯時期，現在金融機構多已「世代交替」，很多人都不熟悉附買回機制，希望藉由測試操作，讓業者更熟悉操作實務。

至於央行的測試操作重點，一是每年將就央行定期存單與公債兩項合格標的，擇期各進行1次測試操作，並視情況調整測試操作頻率，首次測試操作預計於4月下旬辦理，相關操作訊息將另行公告；二是測試操作訊息與結果將公告於央行網站「小規模附買回測試操作」專區，以利各界查詢。

央行補充，目前銀行體系資金充裕，央行的公開市場操作主要以發行定期存單為主，但因應國際市場高度不確定性，必要時，可以搭配附買回操作，適度挹注市場流動性，有助維持市場利率水準的平穩。

此外，央行今天也宣布調整定期存單發行頻率，將貼近市場利率的7天期存單，從每周發行改為每日發行，14天期存單則因配合7天期存單改為每日發行，調整為停止發行。

央行官員強調，此舉有助於強化央行存單利率對市場利率的引導效果。

至於銀行業相當看重、利率水準較高的91天期、182天期存單，雙雙從每日發行改為每2周發行，但央行官員表示，調整頻率而已，並沒有量的考量。（編輯：林孟汝）1090323