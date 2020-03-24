iPhone限購令解除 蘋概PCB族群強漲

（中央社記者江明晏台北24日電）蘋果解除限購令，市場正向解讀在中國的蘋果供應鏈逐步走出谷底，帶動蘋概PCB族群股價今天強勢反彈，但業界人士表示，製造端問題暫解，仍憂心歐美疫情擴散影響市場需求端。

蘋果官網宣布，取消大中華區與美國iPhone限購2支的禁令，市場解讀，這意味著原先受到疫情波及的蘋果供應鏈已逐步恢復，生產線量產狀況已改善，可望逐漸步出谷底。

PCB業界人士對中央社記者表示，中國最壞狀況應已過去，隨復工率回升，第2季營運將好轉，但市場擔憂生產端解決了，疫情擴散至歐美國家，反而影響終端需求。

市場正向解讀蘋果取消限購令，搭上台股報復性反彈逾500點，蘋果概念的PCB族群今天股價勁揚，而軟板大廠台郡還有庫藏股助威，今天股價開高走高，盤中漲逾9%，至91.4元，盤中成交量已逾3000張。

台郡宣布兩階段庫藏股，決議即日起至3月31日買回5000張庫藏股，並從4月1日起至5月23日買回2萬5000張庫藏股，每股價格區間均在70至120元。

全球PCB龍頭臻鼎-KY日前宣布入主先豐，雙方合作互補將發揮產品、產能、資源3大優勢，先前股價強勁反彈，無奈遇到台股重挫，近月以來股價大跌逾36%，盤中波段低點一度下探73元，創2019年1月下旬以來新低。

臻鼎-KY今天股價同樣開高走高，盤中大漲逾7%，至81元，收復80元關卡。

PCB大廠華通2019年營收、毛利率、獲利創高，每股純益3.21元，看好中國區供應鏈在2月中下旬陸續復工，3月營運將可重回成長軌道，法人也看好5G需求帶動的中系手機品牌追單。（編輯：趙蔚蘭）1090324