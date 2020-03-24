手機需求降溫 美系外資下修大立光目標價

（中央社記者吳家豪台北24日電）美系外資認為，武漢肺炎疫情影響全球需求的時間恐拉長，將今年全球智慧型手機出貨量調降4.9%至13.06億支，並下修光學鏡頭廠大立光目標價至4150元，但維持買進評等。

大立光股價今天開高，盤中高點來到3780元、漲幅約9.57%，成交量超過730張。

美系外資發布研究報告表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情造成各國陸續封城、零售活動減少，恐影響2020年上半年中東、非洲、西歐、北美、亞太等地區需求，因此下修2020年全球智慧型手機出貨量4.9%至13.06億支，相當於今年出貨量將年減5%，但預期2021年將年增5%至13.71億支。

供應鏈方面，美系外資認為大立光可能面臨2大需求逆風，包括整體智慧型手機市場下修風險、客戶華為恐流失海外市占。目前華為貢獻大立光出貨約35%至40%，由於需求不佳，華為可能向大立光砍單高達4成。

美系外資估算，大立光去年在三星訂單占比僅5%、在華為訂單占比高達70%，儘管三星智慧型手機出貨可能侵蝕華為市占，仍不足以彌補華為訂單流失。

為反映全球智慧型手機需求放緩的風險上升，美系外資將大立光2020年、2021年每股盈餘預估值下修10%、11%至248.63元、305.99元，目標價從5500元降至4150元，但看好大立光仍是鏡頭市場的長期贏家，維持「買進」投資評等。（編輯：張均懋）1090324