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東森簽約媒體園區案 打造林口新地標

最新更新：2020/03/24 15:06

（中央社記者江明晏台北24日電）東森集團得標的林口國際媒體園區B基地案，今天與新北市政府完成簽約，東森集團表示，將打造樓高189公尺、立足於林口台地250公尺的建築，若合計樓高加上台地高度，將為439公尺的新地標。

東森集團取得新北市林口國際媒體園區B基地標案，串聯三井A基地標案，三立C、D基地標案，集結購物、媒體、不動產與電視頻道業者，未來將共同帶動林口產業升級。

東森也將結合東森新聞雲數位媒體優勢、聲林之王國際IP，以及開始導入的AI、IOT，讓林口成為台灣迎向5G的線上線下新生活園地。

東森集團創辦人王令麟表示，東森近期發展IP聲林之王，相關視頻上傳社群平台的累積超過千萬點閱，並於2019年獲金鐘獎第54屆綜藝節目獎，未來在這裡將會舉辦各種演唱會、大型活動，感受數位文創娛樂互動科技，帶動當地生活圈發展。

東森已於1月中開始與華碩展開AI、大數據等語音技術服務導入商業應用的合作；也將從東森開始，創造更多接軌國際合作交流機會，成為AI智慧文創園區孵化器。

東森國際董事長廖尚文表示，東森在數位轉型的浪潮中，整合軟硬體，更要做到技術升級，為台灣的文創、娛樂、音樂、IP找到跨出台灣、邁向國際的機會，攜手台灣品牌、零售業一同站上國際舞台。

為了帶動林口國際媒體園區發展，東森集團相關企業將進駐園區，成立東森全球營運總部，除捐贈興闢1.05公頃的廣場用地，規劃作為開放式活動廣場，並配合影音發展主軸，興建多功能展演廳外，也將串聯相鄰的A基地，由三井得標並預計規劃智慧生活、影音與互動體驗等，並提供附近及往來人潮，聚集、交會、集結及互動的場域，預計每年吸引千萬以上訪客人次。（編輯：趙蔚蘭）1090324

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