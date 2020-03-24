股市跌散戶蠢動 2月證券劃撥存款餘額續創新高

（中央社記者潘姿羽台北24日電）武漢肺炎疫情衝擊下，台股2月月線收黑，不過央行指出，反映散戶動向的證券劃撥存款餘額仍續創新高，攻上新台幣2.1兆元，顯見台股動盪之餘，也讓不少投資人逢低進場的心思蠢動，打算伺機進場。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）今年初爆發後，2月於亞洲地區迅速升溫，也加劇金融市場的波動。

央行今天公布2月金融概況，M1b及M2年增率分別下降為7%及4.35%，主要受到外資轉呈淨匯出的影響；為了減少農曆春節季節性因素的干擾，觀察累計前2月的M1b、M2年增率，則分別為7.3%及4.47%。

央行官員指出，前2月M1b、M2年增率分別創下近6年、近4年的同期新高，背後的意義是台灣資金水位充裕，也有足夠流動性可支應金融情勢變動。

值得一提的是，儘管2月台股股價指數走跌，反映散戶動向的證券劃撥存款餘額仍持續攀升，來到2兆1493億元，較上月大增533億元；可見散戶仍相當關注股市，準備伺機而動。

央行官員表示，證券劃撥存款餘額續創新高，除了股市本來就會隨著經濟規模、金融市場深化而擴大，台灣因為經濟基本面佳，台股2月稍微下滑，但跟其他國家比較還是相對穩健，民眾有閒餘資金時，也會想要觀望，將錢放在帳戶裡頭。

不過2月外國人新台幣存款餘額降至1701億元，為2017年7月以來、逾2年半新低紀錄；央行官員坦言，2月外資在集中市場賣超達1300億元，大量賣股匯出，使得外國人新台幣存款的水位跟著降低。（編輯：鄭雪文）1090324