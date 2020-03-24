禁企業假投保真理財 金管會一年半開罰9壽險公司

（中央社記者劉姵呈台北24日電）金管會嚴禁企業假藉為員工福利或員工退休規劃之名，行公司資金運用之實的「假投保真理財」情況，自2018年11月底起，僅一年半的時間，已陸續開罰共9家壽險公司。

金融監督管理委員會保險局官員今天表示，企業以員工福利、留才，或提供員工保障等名義，替員工投保壽險保單，受益人應該是員工，但金檢時發現，有壽險公司卻接受受益人是法人，或是在中途將受益人變更為法人，將判定為核保缺失。

換句話說，受益人變更為法人，也就是企業本身後，理賠保險金就會給付給企業，但企業投保還可享有稅負優惠，就變成「假投保真理財」情況。

官員表示，這樣一來，就與當初給員工投保的目的不相符，因此近一年以來，檢查局積極抓保險公司有無類似的缺失。

統計自2018年11月底起保險局公布的裁罰案件，共有9家壽險公司因「假投保真理財」缺失被開罰，包括有台灣人壽、保誠人壽、中國人壽、南山人壽、富邦人壽、宏泰人壽、國泰人壽、安聯人壽及今天最新公布的遠雄人壽。

官員說，壽險公司若有違規情況，保險局會以核保疏失進一步開罰，一家罰鍰大多為新台幣60萬元。（編輯：林孟汝）1090324