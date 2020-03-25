寶佳集團加碼東元持股逾2成 續為第一大股東

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）東元公告寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三位聯合申報人，到24日對東元持股比重突破2成，提升到20.09%。市場人士表示，寶佳集團續成為東元第一大股東。

東元24日公告寶佳資產管理持股比重，從上一次公告的12.52%調整到13.58%，持股總數約2億6718萬3000股；嘉源投資持股增加到1億2736萬股，持股比重從上一次公告的6.46%增加到6.47%；另外源通投資持股維持在80萬股，持股比重0.04%。

東元指出三位聯合申報人從3月19日到3月24日止，經由集中市場交易買進方式取得2092萬9000股，合計持有東元3億9534萬3000股，持股比重提升到20.09%。東元目前已發行股份總額19億6769萬2886股，市場人士指出，寶佳集團持續是東元第一大股東。

根據公告，寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資從去年2月26日起陸續從交易市場取得東元股權。

對於寶佳集團對東元持股持續增加，東元集團會長黃茂雄先前指出，大家都是好朋友，東元集團務正業，不會想東想西，任何投資人都歡迎。

東元今天盤中股價走堅，最高來到24元，上漲4.34%，成交量1431張。（編輯：張均懋）1090325