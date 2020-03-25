學者：ECFA若中止 對中國不見得有利

（中央社記者潘姿羽、吳柏緯台北25日電）兩岸經濟合作架構協議（ECFA）面臨10年之期，國安局研判中國有可能中止ECFA，轉移內部壓力。學者則分析，從政治、經濟角度來思考，中國不見得能從中得利，若中止而淡化兩岸經濟高依存度也不是壞事。

ECFA將於今年屆滿10年，儘管對於「10年大限」有不同說法，但國安局長邱國正今天於立法院答詢時指出，中國「的確有這個可能」在疫情壓力下，中止與台灣的ECFA，轉移內部壓力。

經濟部官員表示，ECFA是在互惠互利的原則下進行談判、簽署，實施以來也證明這個協議對雙方而言都有利，即便受到疫情衝擊，但是仍希望這樣互惠的協議不受影響、繼續下去。

其實從去年起，ECFA有可能中止的討論就浮上檯面，立委也多次質詢相關議題，擔憂將衝擊台灣產業、傷及出口。不過台經院與中經院學者均認為，傳統產業確實會受到影響，但目前不須過度悲觀。

中經院台灣WTO中心副執行長李淳分析，可以從兩個角度來看，一是台灣過去對中國的經濟依賴程度相當高，不過美中貿易戰爆發後，企業分散風險意識抬頭，慢慢轉移生產基地，台灣也迎來台商回流潮，因此從淡化兩岸經貿整合程度，降低集中度、依賴性，也許會是好事。

另一方面，李淳坦言，ECFA是架構協議，一旦失效，底下簽訂的其他協議如投保協議，是不是會隨之失效，將衍生更多議題，並讓兩岸經貿互動增添變數；台灣廠商已經歷經美中貿易戰、武漢肺炎疫情，如今加上ECFA生變，勢必會有衝擊。

台經院研究員邱達生則說，若中國想以中止ECFA為由，打擊台灣經濟，儘管金屬機電、石化、汽車零組件等傳統產業會受到衝擊，但因中國正推動去美國化，需要台灣高科技產業能量，「不覺得我們毫無招架之力」。

邱達生分析，不論是從政治還是經濟的角度來思考，他都不認為中國可從中止ECFA得利；經濟面而言，中國才剛經歷美中貿易戰、2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊，如果又要中止ECFA，經濟復甦腳步將受到拖累。

至於政治面，邱達生說，中國去年才推惠台政策，若現在大砍交流管道，立場也不一致，ECFA是人流、物流、金流的重要平台，今天放棄這個平台，將來要花更多時間搭建。因此，他認為，中國應不至於選在這個時間點中止ECFA。（編輯：楊凱翔）1090325