2月房貸餘額續創新高 尚未反映疫情影響

（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行今天公布2月房貸餘額為新台幣7兆4558億元，較上月大增306億元，續創歷史新高紀錄，受到農曆春節的季節性因素影響，年增率也攀至6.45%，不過因武漢肺炎疫情持續升溫，後續須關注房市反映。

央行今天公布2月房貸餘額為7兆4558億元，較上月大增306億元，建築貸款餘額則為2兆1279億元，較上月增加236億元，兩者均續創歷史新高。

不過央行官員表示，去年的農曆春節落在2月，工作天數較少，基期偏低，相較之下，今年2月房貸餘額與建築貸款餘額的年增率便較明顯攀升，房貸餘額年增率6.45%，為2010年8月以來新高，建築貸款餘額年增率為14.14%，也是2011年11月以來最大增幅。

央行官員指出，近年來房市以自住買盤為主，呈現穩定成長，不過今年初以來，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發，成為重要不確定性，儘管2月還看不出影響，3月以後的狀況仍待觀察。

台經院今天發布2月營建業營業氣候測驗點，也提到短期內尚未見到疫情衝擊，不過考量疫情趨於擴大，將影響民眾看屋意願、不動產開發商的推案進度，導致交易量的表現可能不如預期，多數不動產業者看壞未來半年景氣。

台經院將營建業對景氣看法調查結果，經過模型試算後，2月營建業營業氣候測驗點為90.02點，較1月下滑5.70點，且是2017年6月以來新低。

央行官員坦言，如果疫情影響擴大，可能會使得買方趨於觀望，建商推案進度也會受到經濟前景的不確定性影響，調整策略，但這些現象目前還看不出來，得先觀察3月數據表現再來評估。（編輯：鄭雪文）1090325