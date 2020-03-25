更多編輯台推薦新聞：
國寶魚櫻花鉤吻鮭野外數量破萬尾 創歷史新高
生活

國寶魚櫻花鉤吻鮭野外數量破萬尾 創歷史新高

室內100室外500人以上活動 指揮中心建議停辦
生活

室內100室外500人以上活動 指揮中心建議停辦

志村健確診武漢肺炎日演藝界首例 送醫時已重度肺炎
娛樂

志村健確診武漢肺炎日演藝界首例 送醫時已重度肺炎

特派專欄／德國武漢肺炎死亡率低 3種可能原因分析
國際

特派專欄／德國武漢肺炎死亡率低 3種可能原因分析

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

元山去年轉盈 避疫情衝擊鎖定高階風扇需求

最新更新：2020/03/25 22:23

（中央社記者潘智義台北25日電）車用電子與家電廠元山科技今天公告2019年合併營收新台幣29.86億元，創歷史新高，年增16.22%，稅後淨利5047萬元，每股稅後盈餘0.73元，由虧轉盈。

為避免疫情衝擊，元山強調，將鎖定網通以及雲端數據資料中心對高階精密風扇的剛性需求，目前東莞新廠已進入相關產品投產試車階段，產能供應新開發訂單無虞，預期能降低疫情帶來的營運風險。

元山表示，受武漢肺炎疫情影響，東莞廠農曆年後延遲於2月10日開工，目前復工情況良好，高階車用產品客戶並未取消訂單，整體營運掌握度仍佳，只是疫情衝擊全球經濟景氣，今年車市與民生家電用品消費成長力道恐將趨緩。

元山說，2019年成長動能來自處分中國尚朋堂，擺脫虧損事業包袱後，全力衝刺熱傳事業，深耕歐洲熱傳事業市場有成，加上官田新廠進入量產階段，以及酷暑帶動風扇家電需求，帶動全年營運成長。

元山科技指出，2019年毛利率為18%，仍較2018全年略低2個百分點，主因上半年官田新廠生產良率有待提升，目前整體學習曲線已逐步回升，良率將回到正常水位。（編輯：鄭雪文）1090325

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報