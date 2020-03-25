元山去年轉盈 避疫情衝擊鎖定高階風扇需求
最新更新：2020/03/25 22:23
（中央社記者潘智義台北25日電）車用電子與家電廠元山科技今天公告2019年合併營收新台幣29.86億元，創歷史新高，年增16.22%，稅後淨利5047萬元，每股稅後盈餘0.73元，由虧轉盈。
為避免疫情衝擊，元山強調，將鎖定網通以及雲端數據資料中心對高階精密風扇的剛性需求，目前東莞新廠已進入相關產品投產試車階段，產能供應新開發訂單無虞，預期能降低疫情帶來的營運風險。
元山表示，受武漢肺炎疫情影響，東莞廠農曆年後延遲於2月10日開工，目前復工情況良好，高階車用產品客戶並未取消訂單，整體營運掌握度仍佳，只是疫情衝擊全球經濟景氣，今年車市與民生家電用品消費成長力道恐將趨緩。
元山說，2019年成長動能來自處分中國尚朋堂，擺脫虧損事業包袱後，全力衝刺熱傳事業，深耕歐洲熱傳事業市場有成，加上官田新廠進入量產階段，以及酷暑帶動風扇家電需求，帶動全年營運成長。
元山科技指出，2019年毛利率為18%，仍較2018全年略低2個百分點，主因上半年官田新廠生產良率有待提升，目前整體學習曲線已逐步回升，良率將回到正常水位。（編輯：鄭雪文）1090325