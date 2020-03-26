不畏2月淨匯損408億 壽險業淨值續攀新高

（中央社記者劉姵呈台北26日電）金管會今天表示，壽險業2月淨匯損仍有新台幣408億元，不過，稅前獲利也大賺497億元，讓淨值攀升至1兆9963億元，續創歷史新高。

金融監督管理委員會保險局今天公布今年2月保險業最新損益、淨值情況，壽險業匯兌利益有722億元，扣除避險損失882億元及避險交易換匯成本278億元後，還有外匯價格變動準備金30億元回沖，整體壽險業淨匯損約達408億元。

獲利方面，保險局統計，截至2月底止，整體保險業稅前獲利合計有526億元，較去年同期增加320億元，年增155.3%。

其中，壽險業稅前獲利有497億元，較去年同期增加321億元，年成長高達182.4%；產險業稅前獲利則有29億元，較去年同期減少1億元，年減3.3%。

另外，淨值方面，截至2月底止，整體保險業淨值達2兆1321億元，較去年同期成長6497億元，年增率有43.8%，創下歷史新高。

其中，壽險業淨值來到1兆9963億元，較去年同期增加6379億元，年增率達47%，續創歷史新高紀錄；產險業淨值則攀上1358億元，較去年同期增加118億元，年成長9.5%。（編輯：楊凱翔）1090326