國發會揭景氣綠燈背後4大關鍵 3月表現難樂觀

武漢肺炎疫情擴大蔓延全球，已對各國經濟造成嚴重影響，國發會27日公布2月景氣燈號，續呈綠燈，但仍應密切關注疫情後續發展對台灣整體經濟影響。中央社記者林俊耀攝 109年3月27日

（中央社記者潘姿羽台北27日電）武漢肺炎疫情延燒，2月景氣燈號卻意外守住代表景氣「穩定」的綠燈，國發會指出背後有4大關鍵，即便亮出綠燈，也難以樂觀看待，且景氣領先指標已連續4個月下跌，跌幅還有擴大之勢。

2月景氣燈號連續第4個月亮出綠燈，不過綜合判斷分數較上月減少1分，降至24分。

觀察2月景氣燈號構成指標，海關出口值由黃藍燈轉呈綠燈，批發、零售及餐飲營業額由藍燈轉呈黃藍燈，各加1分；而股價指數由紅燈轉呈黃紅燈，工業生產指數由黃紅燈轉呈綠燈，製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈藍燈，各減1分。

國發會經濟發展處處長吳明蕙點出4大關鍵，直指2月景氣燈號雖亮綠燈，但武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情已經慢慢影響台灣經濟，隨著疫情延燒至歐美、國際油價大跌、金融市場劇烈震盪等因素，3月影響程度還會擴大。

第一，雖然海關出口值，批發、零售及餐飲營業額兩項指標分數上揚，背後原因是2月生產活動沒有受到影響，加上廠商擔憂不確定性，會提前拉貨、出貨，讓數據短期相對亮眼，未來就很難說；此外，批發、零售及餐飲營業額這項數據，批發占比較高，拉抬整體數據表現，不過零售、餐飲已經明顯受到衝擊。

其次，歐美疫情2月還不嚴重，3月才迅速升溫，各國政府為了防堵疫情擴散，甚至祭出禁足、封城等管制，物流、人流受阻，加上需求下降，造成的負面衝擊難以忽視。

第三，難以斷定疫情何時結束，成為極大的不確定性，也將影響消費、投資信心，進一步傷及經濟成長動能。

最後，雖然2月景氣燈號各項指標經過季節調整，但因今年農曆春節與去年的落點不同，今年2月多了5個工作天，吳明蕙坦言，季節調整難以完全去除上述因素，因此2月可能無法精確呈現實際的經濟面貌。

總體而言，國發會指出，近期疫情蔓延至全球，對全球經濟造成嚴重影響，主要國際機構相繼下修今年全球經濟成長率預測值，恐為金融海嘯以來新低；國內方面，景氣也受到不確定因素干擾，須密切注意後續發展。（編輯：林孟汝）1090327