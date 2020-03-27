中小企業投資方案再添8家 總額累計834億元

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）經濟部今天表示，中小企業投資方案再添8家公司、投資新台幣20億元，方案共吸引184家中小企業，總投資額達834億元；投資台灣3大方案總計帶動9272億元，後續尚有63家企業排隊待審。

經濟部公布新聞稿表示，投資台灣事務所今天通過8家中小企業擴大投資20億元，「中小企業加速投資行動方案」已召開34次聯審，通過184家中小企業投資約834億元，帶來7743個本國就業機會。

投資台灣3大方案已通過418家企業，投資總計約9272億元，預估創造7萬7165個本國就業機會，後續尚有63家企業排隊待審。

耀穎光電善於開發各種精密光學元件，為了因應5G發展，光學市場需求逐年增加，耀穎光電將預計斥資逾3億元擴建桃園市蘆竹廠，增加光感測IC及屏下指紋辨識器產線，同時導入智慧化線上生產流程，預計將增82個工作機會。

東緯機械為縫紉機零件製造商，由於原先廠房已不敷使用，為提升產量及銷售成果，決定在台中市太平區斥資逾2億元興建廠房，同時導入智慧化硬體設備。

笙特科技致力於血液科技產業相關醫療器材開發製造，為配合技術開發及業務擴增，將投入逾2億元在宜蘭科學園區興建生醫材料研發暨智能生產基地，同時引入智慧化生產系統，耕耘全球醫學器材市場，預計增聘27位本國專業人才。

晉弘科技致力開發「數位醫療影像診斷器材」及「AI智能醫療影像診斷模擬軟體」，將斥資逾1億元擴大目前新竹科學園區生產基地，導入全自動化設備，進行「微型影像感測模組」開發，預計將可創造近30個本國就業機會。

福記冷凍食品為了突破現有加工生產技術、走向智慧化生產，預計斥資逾4億元在高雄市湖內區新建AI新廠，發展自動化冷鏈生產線，提升蛋品加工技術，做好食安把關讓消費者安心，將可提供國內28個就業機會。

建瑋棉織主要製造毛浴巾類相關棉織品，是國內各大飯店及知名運動品牌供應商，預計投入逾1億元，將在雲林斗六竹圍子絲織工業區新建毛巾整染加工示範廠，設置中央控制智能化系統，估計將帶來10個工作機會。

豐昌行國際從事貴重寶石批發零售及貴重金屬加工，將在宜蘭利澤工業園區新建廠房，預計投入逾1億元，打造一條龍複合式金屬飾品加工，讓傳統手加工產業注入科技智慧元素，預計將聘增加74位本國員工。

芬芳烹材是大台北地區機關學校自設廚房食材最大供應商，將決定斥資近4億元於新北市樹林區啟動擴廠計畫，除了符合食品衛生認證，也將委由工研院協助導入智慧餐飲供銷物流服務模式，以達成穩定安全供貨、降低成本的目標。（編輯：蘇志宗）1090327