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顧立雄：壽險淨值比監理新指標 4月如期上路

最新更新：2020/03/30 13:34

（中央社記者劉姵呈台北30日電）疫情衝擊資本市場，壽險業建議淨值比監理新指標可延後上路。金管會主委顧立雄今天說，目前有些公司淨值比仍高，也還有投資台股本錢，因此仍會如期在4月上路，且5、6月間會有完整的資本適足率計算方案。

金融監督管理委員會主委顧立雄上午出席立法院財委會就「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊所採取對策（例如：採行QE與減稅政策等），對我國財政、金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之首」進行專題報告，並備質詢。

疫情衝擊近期資本市場，劇烈波動，民進黨立委林楚茵關注3月壽險業淨值會因此受影響，顧立雄坦言，「疫情對整個壽險業來說是滿緊張的」，但壽險投資主要在債券比較多，遠高於股票部位，且放美元部分較高，壽險國外投資17.8兆元，有高達9成是美元部位，美元與新台幣匯率影響壽險公司資產評價，所以還是要看債券利率跟匯率、股票三大指標。

他表示，去年底所有壽險公司淨值比都在3%以上，目前壽險業平均淨值比是7.2%，且有些公司淨值比很高，也還有買進台股的本錢。

顧立雄說，現在大家都在關注疫情是否燒到6月，及各國採取的貨幣寬鬆制度，是否影響壽險業經營。不過，淨值比要連看2期，所以真正反映疫情影響的第一期是今年1至6月，還有下半年要觀察。

保險業淨值比監理新指標將在今年4月1日上路，以2019年12月底為第一期，若連續2個半年淨值比低於3%，就會有資本不足問題，低於2%為嚴重不足，金管會會採取相關措施。

不過，疫情衝擊全球資本市場劇烈震盪，可能進一步讓部分壽險公司淨值比低於3%或2%門檻，因此，壽險業建議淨值比監理新指標延後上路。

對此，顧立雄接受訪問時表示，仍會如期在4月上路，但預計在5、6月間會祭出完整的資本適足率（RBC）計算方案，將針對這波疫情對壽險經營影響，提出合乎國際監理準則的方案，進行必要的調整。

他提到，近期台股回檔，所有壽險公司的資本適足率（RBC）係數已從去年底的27%降至14%，已有一個相當程度的調節效果。

媒體進一步詢問，會不會同意壽險業建議的股票虧損只認列20%方案，以減緩衝擊，顧立雄未正面回應，僅表示「RBC係數相關計算標準可以再調整」。（編輯：張均懋）1090330

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