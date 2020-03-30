台股守住10日線 收復9600點大關

（中央社記者江明晏台北30日電）台股今天早盤一度重挫逾280點，因力守10日均線約9345點，加上美股電子盤翻紅，跌勢收斂，終場收在9629.43點，下跌69.49點。分析師認為，未來2週境內外疫情發展是股市觀察重點。

美國確診病例超過13萬例，美國總統川普警告，死亡率將在兩週後達到高峰，呼籲採行社交距離的期限將延長至4月30日，以減緩疫情擴散。

美股上週五重挫915點，亞股今天臉綠，台股開盤跳空下跌逾127點，不到20分鐘，跌點擴大至逾280點，低點下探9415.52點；但隨後在台積電、大立光等權值股跌勢收斂下，台股重回5日均線約9599點和9600點大關之上，法人研判應有官方資金出馬低接。

台股加權股價指數今天終場下跌69.49點，收在9629.43點，跌幅0.72%，成交值新台幣1262.31億元。

權值蘋概股午盤後跌勢收斂，晶圓代工廠台積電收267.5元，跌幅2.01%；大立光收3785元，跌2.2%；鴻海收70元，跌幅0.14%。

聯發科受印度停工影響，近期又傳出手機晶片大客戶傳音擬下修全年手機出貨量，今天股價下跌1.03%，收336.5元。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，疫情仍是左右股市的最大利空，未來兩週將是重要觀察期，台股本週只交易3天就要進入連假，長假前夕股市通常「易跌難漲」；未來台灣若疫情擴大，本土病例增加，台股不排除會跌破先前8500點附近的支撐，台灣疫情能否持續控制將是關鍵。（編輯：張良知）1090330