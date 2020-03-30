鮮活果汁每股大賺16.2元 擬配現金6.2元

（中央社記者韓婷婷台北30日電）果汁飲料原料廠鮮活果汁-KY受惠大陸手搖茶飲市場蓬勃發展，去年每股大賺16.2元，續創歷史新高，董事會決議每股配發6.2元。鮮活果汁表示，目前大陸工廠已復工，少量出貨中。

鮮活果汁表示，目前昆山、廣東與天津廠都已復工，面臨新冠疫情嚴峻考驗，對營收將會造成明顯衝擊，雖近期手搖茶飲外送訂單逐漸恢復，鮮活也陸續少量出貨，但後續仍需觀察中國疫情發展。

鮮活今天公布去年財報，2019年合併營收新台幣35.21億元，年增9.30%，稅後淨利5.48億元，年增23.99%，每股稅後盈餘（EPS）16.20元，年增24.14%，均為歷史新高。全年毛利率38.54%，較2018年成長3.02個百分點，創歷史新高，主要因產品組合優化及高毛利產品比重持續成長帶動。

面對無預警的大環境變化，鮮活表示，仍將持續開發新產品，強化與合作夥伴關係，並擴大銷售通路，期盼隨著疫情緩和，消費市場逐步回復正常軌道後，仍能維持營運穩健發展。

鮮活果汁今天董事會也通過2019年度盈餘分配案，將配發現金股利6.2元，以今天收盤價176元計，現金殖利率為3.52%。(編輯:鄭雪文)1090330