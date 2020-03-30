鴻海去年第4季獲利走高 全年每股賺8.32元

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海去年第4季稅後淨利新台幣477.65億元，每股稅後純益3.45元，是去年單季高點。去年全年稅後淨利1153.08億元，每股稅後純益8.32元。鴻海預計在6月23日召開股東會。

鴻海去年第4季合併營收1兆7409.32億元，較去年第3季1兆3877.92億元增加25.44%。法人指出，鴻海去年第4季營收創歷年單季次高。

鴻海去年第4季合併毛利率6.46%，去年第3季6.01%，前年同期7%。鴻海去年第4季合併營業利益497.47億元，合併營益率2.85%，去年第3季2.41%，前年同期3.55%。

鴻海去年第4季稅後淨利477.65億元，較去年第3季306.64億元成長55.77%，比前年第4季626.19億元減少23.72%，去年第4季淨利率2.74%，去年第3季2.21%，前年同期3.46%，每股稅後純益3.45元，優於去年第3季EPS 2.21元，但較前年同期EPS 4.06元略低。

去年全年鴻海合併營收5兆3428.11億元，較前年5兆2938.03億元微增0.92%，法人表示，鴻海去年營收再創歷年新高。去年全年合併毛利率5.91%，較前年6.27%減少0.36個百分點，去年合併營業利益1148.96億元，合併營益率2.15%，較前年2.57%減少0.42個百分點。

鴻海去年稅後淨利1153.08億元，較前年1290.65億元減少10.65%，去年淨利率2.15%，前年2.44%，去年每股稅後純益8.32元，較前年EPS 8.03元略佳。法人指出，主要是去年全年鴻海有減資2成效應。

法人表示，鴻海旗下富智康去年虧損大幅年減收斂，鴻騰去年獲利穩健，鴻海去年自動化效益持續發酵，加上人民幣去年貶值，有助鴻海去年獲利持穩。

展望今年第1季營運表現，鴻海先前法說會指出，第1季消費暨智能產品、企業產品和運算產品，業績表現可能較去年第4季下滑15%以上，較去年同期減少15%以上，元件和其他產品可能季減15%以上，較去年同期減少10%以上。

鴻海表示，今年第1季業績表現可能如同往年的第2季，今年第2季表現可能像是往年的第1季。第2季預期有第1季訂單遞延的作用。

展望上半年，鴻海目標業績較往年同期持平。觀察武漢肺炎疫情對首季獲利或有部分影響，但影響在可控範圍，不過今年第1季營業利益率可能受到疫情影響。

展望今年營運，鴻海預估成長幅度可能會相較於原先預期微幅下修。

在毛利率改善部分，鴻海重申，集團規劃到2025年毛利率到10%的長期方向目標不變。

法人預估，鴻海今年第1季業績可能跌破新台幣兆元大關，較去年第4季下滑約42%左右，今年全年業績可能微幅成長1%到3%區間。（編輯：楊玫寧）1090330