LINE TV高層異動 執行長劉于遜卸任

（中央社記者吳家豪台北31日電）LINE台灣今天宣布，原擔任巧克科技新媒體暨LINE TV執行長的劉于遜因個人職涯規劃，於今年3月30日正式卸任，而後將由LINE台灣董事總經理陳立人兼任其職務。

LINE台灣表示，陳立人將帶領團隊持續推動在台影音串流平台事業，重大商業布局仍將依規劃時程進行。後續若有新的人事安排，將於適當時機另行公布。

陳立人說，巧克科技新媒體（CHOCO Media）為台灣優質新創團隊，創辦人劉于遜積極促成雙方結盟，並於2018年11月完成與LINE TV的整併，在過去一年多的時間，帶領團隊一同經歷品牌革新，以創新眼界勾勒發展藍圖，讓LINE TV成為廣受用戶喜愛和歡迎的影音串流平台。

陳立人表示，尊重劉于遜個人職涯規劃，除衷心給予祝福外，也相信雙方將來在推動娛樂內容產業上仍有無限合作可能性。

劉于遜創辦的歐酷網路公司旗下追劇App透過導入侵權網站內容，賺取廣告收益，遭三立提告，智財法院去年二審判決有罪，劉于遜處3個月有期徒刑、拘役50天。

由於劉于遜創辦的巧克科技於2018年底獲LINE日本總部與南韓網路公司NAVER投資，讓這起侵權案備受業界關注。（編輯：黃國倫）1090331