2018年工廠營業收入年增5.1% 近6年新高

（中央社記者吳柏緯台北31日電）根據經濟部統計，2018年工廠營業收入達新台幣17兆5662億元，較2017年增加8547億元，年增率5.1%為近6年新高。

經濟部統計處今天公布2019年工廠校正及營運調查最終統計概況分析，該分析資料是針對2018年間，全國9萬3393家登記工廠營運情形進行調查統計。統計結果顯示，2018年營運家數8萬8784家，較2017年年增1.9%，員工人數284.6萬人，較2017年年增1.3%。

2018年的整體營收為新台幣17兆5662億元，年增率5.1%為近6年新高。至於營業利益達1兆3446億元，年利潤率7.7%。

經濟部表示，收入年增率創近年新高的主要原因再於全球景氣持續溫和擴張，國際原油價格上漲，國內石化上下游產業在成本推動及需求增加下價量齊揚。

進一步分析各產業別狀況，化學原材料業營收較2017年增加2287億元，石油及煤製品業增加1820億元。基本金屬業及金屬製品業隨全球鋼市需求續增，帶動國際鋼價上漲，分別增加1180億元及958億元。

不過面板產業受中國大陸新產能陸續開出，產生排擠效應，加上太陽能產業因市況不佳，價格下跌影響，光電材料及元件業減少1349億元，相互抵銷下，電子零組件業營收增加780億元。

雖然2018年的年利潤率達7.7%，但較2017年減少0.7個百分點，經濟部指出，由於受國際物價波動影響，生產線原材物料成本及進貨費用增加，轉嫁不易，造成營業支出增幅高於營業收入所致。

若依行業別觀察，電子零組件業的利潤率最高，達14.3%；其次為其他化學製品業，達9.4%；第3則是化學原材料業，為8.2%。（編輯：蘇志宗）1090331