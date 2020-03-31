三大法人首季賣超高達6千億 逾6成集中3月提款

（中央社記者潘羿菁台北31日電）3月武漢肺炎疫情延燒至歐美，引發全球股市大震盪，證交所統計，今年首季三大法人賣超金額逾6000億元，其中有65%比重集中在3月，顯示當月恐慌心態作祟，法人狂提款換現金。

根據台灣證券交易所統計，今年1月三大法人合計賣超金額為新台幣598.12億元、2月暴增至1525.02億元、3月進一步攀升至4101.94億元，合計第1季三大法人在台股總計提領高達6225.08億元，其中有高達65%，集中在3月發生。

攤開美股表現，3月中旬道瓊指數單日跌點高達2352點，被市場稱之33年來最慘黑色星期一，不僅如此，美股三大指數更是頻頻觸及熔斷機制，當時美國投資人擔心武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，勢必造成全球經濟大衰退，這波恐慌心態從歐美蔓延至亞洲股市。

國泰證期顧問處經理蔡明翰先前指出，美股恐慌指數飆高，帶動台股跟著恐慌性賣壓，三大法人成為賣超主力。

不過隨著各國刺激經濟方案開始挹注，美股、歐股等開始反彈，包括台灣國安基金隨時進場撐盤等，台股下跌幅度料想不會太大，但是疫情尚未結束，法人認為，目前投資人應該進入停看聽階段，台股將會出現量縮震盪格局，雖然法人賣超立場短期內不會改變，但估計後續提領現金力道有望逐漸放緩。（編輯：林孟汝）1090331