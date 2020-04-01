遭外資降評 台郡股價腿軟欣興相對抗跌

（中央社記者江明晏台北1日電）PCB族群欣興、台郡雙雙遭外資降評，欣興近兩日股價相對抗跌，台郡今天則續跌，而台郡並未執行第一階段庫藏股，市場靜待第二階段庫藏股效應。

欣興連兩日股價相對抗跌，今天在平盤新台幣32元上下震盪，台郡股價則持續腳軟，今天下跌逾3%，下探92元。

歐系外資指出，欣興資本支出創新高，但不可忽視對毛利率造成的風險，降評「中立」；亞系外資更示警，台郡喪失iPhone新機的NFC天線訂單，也不在新的mmWave天線供應商名單中，由「買進」直接降評「劣於大盤」，目標價由155元大幅下修至94元。

欣興先前公告追加資本支出預算，從原先規劃的約新台幣171.8億元增加至240.7億元，其中，包含高階IC覆晶載板廠新增投資約60.02億元；另董事會也通過預計明年度進機的載板長交期設備採購訂單約12.52億元，預計在今年度先進行下訂單作業，合計增加投資達約81.42億元。

欣興表示，追加今年資本支出預算主要是因應客戶多元化需求，擴建載板產線，提升製程能力。欣興今年規畫持續擴充ABF載板產能，預計至年底將擴增10至15%，目前已有部分客戶的載板訂單已達第3季，但仍需持續關注後續疫情發展。

亞系外資表示，台郡將是美國及歐洲地區疫情蔓延的主要受害者，主要是由於需求的不確定性，加上與蘋果相關的收入將進一步下降；根據調查，由於設計變更，台郡恐將失去Murata的高毛利NFC天線訂單，並且在新的mmWave天線供應鏈中找不到該公司。

台郡先前宣布兩階段庫藏股，原先預訂至3月31日買回5000張庫藏股，並至4月1日起至5月23日買回2萬5000張庫藏股，每股價格區間均在70至120元。

但台郡表示，公司基於維護股東權益與兼顧市場機制、並考量資金效益，故第一次庫藏股未執行；市場將持續關注第二階段庫藏股效應。（編輯：黃國倫）1090401