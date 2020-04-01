渣打銀估景氣下半年U型復甦 短期看好美元黃金

（中央社記者劉姵呈台北1日電）渣打銀行今天表示，疫情蔓延，各國央行紛紛降息，加上財政刺激方案，將有助全球經濟在下半年回穩，景氣有機會朝U型復甦。不過，短期內因經濟停滯且市場恐慌未消，仍看好美元、黃金等避險資產。

渣打銀行今天下午舉行「2020第2季全球投資展望」電話會議，財富管理總處負責人陳太齡表示，歐美武漢肺炎疫情大爆發，倘若在第2季底前沒有和緩跡象，恐導致全球投資、消費需求進一步萎縮。

不過，陳太齡也指出，隨著各國央行陸續啟動貨幣寬鬆，且財政刺激方案火力全開，可望對全球企業與經濟表現帶來支撐，扭轉經濟衰退的壓力。因此，當前首要任務仍是全力防疫，快速控制疫情，才能使經濟重回正軌。

他表示，投資人後續仍需持續關注疫情所引發的3大風險，包括供應鏈中斷、投資消費需求萎縮、恐慌情緒產生流動性風險。

然而，疫情重挫金融市場，投資人高度關注下一步該如何作好資產配置，陳太齡表示，美元與黃金仍是短期持續看好的避險資產。

美元方面，他分析，3月下旬各國央行在一周內合計降息39碼，力道前所未見，包括美國聯準會（Fed）也緊急降息至零利率，更祭出無限量化寬鬆，但觀察近期市場風險情緒仍未消退，因此，他預期第2季美元仍將偏強，不過聯準會持續大規模QE，美元走勢在下半年可能會「見頂回弱」。

至於黃金方面，陳太齡說，受到全球政治經濟動盪，將持續推升黃金避險需求，各國央行降息與資產購買計畫也進一步支撐金價表現，加上產礦場關閉產能，供給面會產生短缺，因此，他預估，金價在第2季有機會挑戰1750美元。

陳太齡也提醒，投資人面對市場的短期波動與不確定性，仍應保持冷靜，適時降低槓桿和風險資產的集中度，維持去風險化並分散投資的多元配置策略，並且關注投資長期性和多樣性。（編輯：楊玫寧）1090401