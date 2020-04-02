疫情持續堪憂 亞股收盤走勢分歧

（中央社香港2日綜合外電報導）武漢肺炎疫情延燒，全球感染病例逼近百萬，迫使各國加強採取原已嚴格的封鎖措施。由於疫情仍令投資人感到不安，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

各國相繼宣布規模總計達數兆美元的刺激經濟措施及大規模貨幣寬鬆政策，激勵過去2週全球股市出現迫切需要的漲勢。如今投資人目光轉回2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行造成的人命損失，以及疫情帶來的長遠影響。

美國川普政府的防疫工作小組曾警告，美國可能會有近25萬人死於武漢肺炎。美國總統川普也示警，未來2週疫情將非常「慘烈」。與此同時，數個國家已表示將延長封鎖措施；這些措施已重創全球經濟。

另有報導指稱，中國隱匿國內疫情真實的嚴重程度，這項消息增添市場不安情緒。中國不久前才宣布將解除封城。

梅隆投資公司（Mellon Investments Corp.）的分析師波特（John Porter）說：「過去24至48小時傳出的連串疫情消息令人失望。全球經濟已撞牆，局勢充滿巨大不確定性，導致過去幾天市場震盪走跌。」

亞洲股市今天早盤賣壓沉重，終場有漲有跌。東京股市收盤下挫1.4%，雪梨股市重挫2.0%，新加坡和威靈頓股市也皆收黑。

不過，香港股市今天收盤上揚0.8%，上海股市收漲1.7%，首爾股市更勁揚2.3%，曼谷股市也收高達3%，雅加達和馬尼拉股市雙雙收紅。台北和孟買股市休市。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）1090402