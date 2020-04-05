武漢肺炎台灣防疫有成 加速台商評估回流投資

（中央社記者吳柏緯台北5日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，不只台灣企業，海外台商也受到影響。經濟部日前放寬台商回流方案資格認定，納入受疫情影響企業，官員表示，過去1個多月來已陸續有台商詢問、接洽。

根據經濟部資料顯示，過去台商回台投資方案，資格限定需在中國投資2年以上，根留台灣加速方案要求必須在台設廠企業，最新方案放寬台商回台資格，納入受武漢肺炎疫情影響企業。

根據經濟部統計，截至3月底，「台商回台投資方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」等3大方案，總計帶動9272億元投資，金額破兆億元指日可待。

經濟部官員說，過去1個多月來，確實有不少海外台商前來洽詢，評估回台投資的可能性，加上先前美中貿易戰爆發後，台商重新布局，不少廠商已經把產線轉回台灣，因此未受到疫情太大衝擊。

此外，也有台商認為，政府的防疫措施完善，在全球都受到疫情影響時，台灣是一個較為安全的生產基地。

除了思考產線轉移問題，人員無法自由流動也成了海外台商遭遇的難題。一名駐外單位官員受訪時透露，因為各國陸續採取了較嚴格的邊境管制措施，專業人力的流動同樣受限，有些台商向駐外單位反映，雖然順利復工、原物料取得趨於穩定，但是由於相關的專業與技術人員無法入境，或是入境後必須隔離，影響作業時程，影響產能。

這名官員指出，有不少海外台商反映人力資源分配問題，但在目前疫情嚴峻與防疫優先情況下，要即刻解決確實有困難，只能持續與台商溝通、掌握情況，並找出能在當地解決的方式，台商也會互相支援人力或資源，共度難關。

根據投審會調查，台商對中國大陸投資高度集中於東部沿海省分，包括江蘇、廣東、上海、福建、北京、浙江等地，都屬於台商在中國大陸長期布局的重點省市。

報告中顯示，2014年至2018年間，台商對中國以外的海外地區投資情形，前10大的地區，除了加勒比海英國屬地、百慕達、薩摩亞外，美國投資占比快速增加，2018年躍升至排名第2；而荷蘭、日本曾在2017年跌出前10名，不過2018年重新回到前10名，顯示在全球保護主義盛行、經濟成長步調放緩影響下，台商對其他海外地區投資轉趨保守。（編輯：林淑媛）1090405