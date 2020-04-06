員工連假遊11景點防疫 5大電信政策出爐

（中央社記者江明晏台北6日電）針對有在連假期間旅遊11個熱門景點的員工防疫措施，五大電信各有政策，台灣大哥大、亞太電要求居家工作，中華電、遠傳、台灣之星要求同仁做好自主健康管理，確實配戴口罩、保持社交距離。

中央流行疫情指揮中心為了避免疫情擴散，4日發送2則「國家級警報」，提及11個台灣熱門風景區與景點，包括屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港、旗山老街以及雲林北港朝天宮。

中華電信指出，因應疫情防疫需要，員工於清明連假期間有到上述地區者，在上班場所配戴口罩，並保持社交距離，同時每日測量二次體溫，確實做好自主健康管理。若發覺身體不適，向所屬主管、職安及人資單位回報，並立即就醫，同時向醫師告知旅遊史。

台灣大哥大表示，因應政府發出國家警告旅遊地區，已請曾經前往的員工居家工作並自主健康管理14天，以照顧全體同仁健康、不影響工作績效和同仁工作權益前提下，積極回應政府的防疫措施。

遠傳表示，積極防疫，已公告員工配合，若於清明連假期間赴國家警告的11處熱門景點，需14天健康自主管理，進入辦公處所全程需配戴口罩並保持社交距離。

亞太電信表示，凡4月2日到4月5日期間曾前往11個熱門景點的員工，即日起居家自主健康管理，暫緩出勤，先進行居家辦公。

台灣之星指出，對於清明連假期間自身或同住親友曾經前往政府發出國家警告的人潮密集旅遊地區者，要求確實配戴口罩、保持社交距離並每日監控身體狀況，若出現呼吸道、腹瀉或失味/嗅覺等症狀，將請其進行居家自主健康管理或立即就醫，以配合國內疫情控制。（編輯：張均懋）1090406