疫情若持續至第4季 許銘春：減班休息者可能破2萬

針對武漢肺炎疫情，立委6日詢問勞動部現階段及未來將有多少勞工受影響，勞動部長許銘春（前）答覆，目前通報減班休息勞工約有8000人，3月就年增26%，假設疫情持續至第4季，不排除破2萬。中央社記者施宗暉攝 109年4月6日

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）武漢肺炎疫情擴大，立委詢問勞動部，評估現階段及未來將有多少勞工受影響，勞動部長許銘春答覆，目前通報減班休息勞工約有8000人，3月就年增26%，假設疫情持續至第4季，不排除破2萬。

勞動部長許銘春、財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津以及農委會主委陳吉仲，今天受邀赴立法院財政委員會就「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情有關主管紓困振興預算之規劃運用與執行」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委曾銘宗詢問，此次疫情有多少勞工受到影響，若疫情擴大至第3季或第4季，影響人數是否會破1萬、甚至是2萬人；此外，為何不下放勞工紓困申請管道及窗口至地方政府。

對此，許銘春說，統計目前通報減班休息者約8000人，1到3月人數雖僅年增7%，但單3月增幅就達26%，對經濟、就業影響蠻大，預估若疫情持續至第3季，人數一定破萬，疫情持續至第4季，不排除破2萬；為此，勞動部已祭出短、中、長期共12項計畫加上紓困貸款，要穩住200多萬人就業。

許銘春說，勞工紓困申請窗口集中在勞動部，各地都有受理窗口，勞動力發展署共有5個分署，掌管全國各縣市，量能沒有問題，由於預算編列在中央，也考量地方防疫人力吃緊，因此才將申請窗口設在中央，由地方配合協助。

另一方面，許銘春也在回應其他立委質詢時表示，之後若疫情加劇，失業率增加，將有僱用安定措施，推出擴大公共服務短期上工計畫因應，方案約4月中旬出爐。（編輯：郭無患）1090406