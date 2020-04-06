憂疫情提前備貨 第2季伺服器出貨可望續增

（中央社記者潘智義台北6日電）根據集邦科技調查，受惠於資料中心訂單持續暢旺，加上由於武漢肺炎疫情蔓延，傳統品牌廠為避免供應鏈斷料，提前備貨，第2季伺服器出貨可望持續成長。

集邦科技預估，因第1季伺服器出貨基期已高，第2季出貨量僅較第1季增加7%至9%，不若以往同期成長達雙位數。

集邦科技分析師劉家豪今天指出，第2季資料中心需求，仍為伺服器出貨成長主要動能，尤其北美4大雲端業者拉貨最為積極。2019年因美中關係動盪，北美雲端業者部分產線已移轉至台灣，並已通過驗證，去年遞延的訂單得以在今年第1季補單出貨。

劉家豪認為，第2季雖然疫情持續擴大，對部分伺服器供應鏈出貨排程造成威脅，但美系業者多透過轉換出貨地確保出貨正常，因此第2季伺服器出貨仍可望較第1季成長。

另外，中國工廠大多已復工，除第1季新增的防疫需求外，第2季新基礎建設計畫也逐步展開，例如5G基礎建設與雲端基礎設施，也驅動華為（Huawei）、浪潮（Inspur）與新華三（H3C）等相關供應商加大零組件拉貨力度，以因應今年下半年的生產計畫。

從需求面來看，阿里巴巴（Alibaba）受惠於新零售業者盒馬（Fresh Hema）的需求大幅增長，以及618購物節需求，第2季提高備貨量；字節跳動科技（ByteDance）則持續增加伺服器訂單，以滿足北美新建資料中心需求。（編輯：楊玫寧）1090406