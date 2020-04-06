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展碁轉型通路平台 投資中小企業打造夥伴經濟

最新更新：2020/04/06 19:26
電子產品通路代理服務商展碁國際總經理林佳璋6日受訪表示，展碁積極轉型為通路平台，只要有需求的商品都賣，包括家電、保養品等。中央社記者吳家豪攝 109年4月6日
電子產品通路代理服務商展碁國際總經理林佳璋6日受訪表示，展碁積極轉型為通路平台，只要有需求的商品都賣，包括家電、保養品等。中央社記者吳家豪攝 109年4月6日

（中央社記者吳家豪台北6日電）宏碁旗下展碁國際從3C通路代理商轉型為通路平台，受惠疫情帶動宅經濟商機，代理的任天堂主機和遊戲熱賣，近年更投資中小企業，協助夥伴改善公司治理和接班等問題。

展碁2019年營收達新台幣135.03億元，年增8.8%；稅後淨利1.26億元，年增29%；每股盈餘（EPS）1.7元，優於2018年的1.32元。今年前2月營收27.06億元，年增10.31%，主要來自任天堂及防疫商品的貢獻。

展碁總經理林佳璋受訪表示，展碁以前定位是3C通路代理商，現在轉型成通路平台，開始什麼都賣，包括LG、夏普、飛利浦等品牌小家電都賣得很好。另外也開始代理瑞士品牌保養品，未來會擴大舉辦相關公益活動，協助防疫人員。

談到展碁今年以來營收逆勢年增兩位數百分比的表現，林佳璋認為，成長來源之一是在家工作帶動筆電及視訊會議設備需求，且家庭娛樂需求上升，也促使任天堂主機和遊戲銷量增加，甚至空氣清淨機等抑菌產品也賣得很好。

分析展碁今年第1季營收占比，軟體事業部門、家電周邊部門、電腦產品分別占約20%，其他營收則來自系統整合、網通等產品。

林佳璋坦言，代理就像當奶媽，「兒子生下來最難養的時候給我們，養大了就抱回去」，因此必須提升價值。例如任天堂在台灣沒有分公司，展碁分擔分公司的功能，幫忙做市場行銷與管理，運用創意營銷拉抬整體業績，成為原廠價值的延伸。另一個價值來自創新服務，運用不一樣的方法幫原廠做數位行銷。

不過，展碁並不侷限於代理商的生意，更大的目標是打造「夥伴經濟」。林佳璋表示，展碁投資其他公司並參與經營，已有幾個比較成功的案例，包括2017年投資英國凱旋重型機車的代理商安東貿易公司，協助安東導入展碁的IT人才，改善公司治理機制；2019年則投資橡膠代理商博瑞達應用材料公司，協助解決接班問題。

林佳璋說，展碁投資的公司如果經營得好，會逐步增加持股到5成以上，成為主要夥伴之一，但一次不能投資太多家，必須深度經營每一家夥伴關係。未來如果每3到5年增加一家營運績效較好的合作夥伴，就能為展碁帶來成長機會，也可以有效改善獲利體質。（編輯：鄭雪文）1090406

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