退出台灣市場 戶戶送：將給予員工優於法定賠償

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）外送平台戶戶送宣布為集中資源，決定在10日下午3時起停止服務，退出台灣。戶戶送說，將給予外送員及員工適當、優於法定賠償，未來並不排除再重返台灣市場。

疫情延燒之際，催出外送平台營運好成績，更支撐餐飲業營業額。經濟部也祭出總額新台幣2.65億元補助經費，協助業者在電商與外送平台上架，鼓勵業者數位轉型。然而，外送平台業者戶戶送卻在今天宣布將在10日下午停止服務，退出台灣市場，為外送產業投下震撼彈。

戶戶送今天發布新聞稿指出，為了將資源集中投放於歐洲、亞太與中東等地區，盤點全球市場後，決議關閉台灣市場業務，並於10日下午3時正式終止台灣市場運營。

戶戶送表示，感謝所有與「戶戶送」合作過的外送員、餐廳以及客戶，衷心感謝每一位充滿才幹和勤奮的員工，並將在這段時間全力提供所有員工最妥善的後續處理。將為外送員及員工提供最適當、優於法定的賠償，未來並不排除再重返台灣市場。

針對使用者，若民眾帳戶中有剩餘使用金，戶戶送將在10日辦理退款到原訂單銀行帳戶。依每家銀行的處理進度，退款約耗時3至5天。

戶戶送2013年創立於英國倫敦，由台裔美國人許子祥創辦，目前進軍全球12個市場、500多個城市。台灣近年興起外送熱潮，戶戶送在2018年插旗台灣，當時已有Foodpanda、Ubereats與Honestbee三大業者搶奪外送大餅，競爭激烈。不過，Honestbee在去年爆出積欠合作店家貨款，並在同年正式宣布「暫停」在台所有營運，戶戶送擠上前三大。

觀察台灣外送市場，以Foodpanda、UberEats為外送兩大龍頭業者，戶戶送、本土業者foodomo與有無快送則是緊追在後。市場人士分析，Foodpanda、Ubereats長期占據市場，其他業者不易突圍，且戶戶送長期祭出低門檻即享免運優惠，人事費用、廣告、補貼都是業者而言都是負擔，或許因此退出台灣市場。

台灣協作暨共享經濟協會理事長彭仕邦則認為，台灣市場不易經營，「成熟度有了」，但外送平台等新經濟仍受法規限制，政府與業者應加強溝通，讓法規有更多研議空間。

彭仕邦說，根據初步了解，主要是業者想要發展重點市場，與資金調度並無太大關聯。

戶戶送因未完成申請籌設汽車運輸業營業程序，就違法實際從事外送服務，去年10月曾被交通部公路總局開罰50萬元，並勒令歇業；勞動部去年10月公布勞僱調查結果，當時認定Foodpanda、Ubereats、Lalamove等5家美食外送平台與外送員為僱傭關係，而戶戶送屬於非僱傭關係。（編輯：楊凱翔）1090406