疫情影響鴻海首季營收季減46% 上半年力拚持平

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海自結3月合併營收新台幣3476.54億元，第1季合併營收9296.8億元，季減46%，年減12%，法人指出疫情仍有影響，結果符合預期。展望第2季，鴻海先前預期有首季訂單遞延的作用，目標上半年業績持平。

鴻海自結3月合併營收3476.54億元，較2月2174.6億元增加59.87%，比去年同期3766.04億元減少7.69%。

從四大產品線來看，鴻海表示，3月若與2月相比，消費暨智能產品表現最佳，元件及其他產品次之，再來是運算產品，最後是企業產品。

若3月與去年同期相比，則是企業產品表現最佳，元件及其他產品次之，再來是消費暨智能產品，最後是運算產品。

累計今年前3月鴻海自結合併營收9296.8億元，比去年第4季1兆7409.32億元季減46.6%，比去年同期1兆563.32億元減少11.99%。

鴻海指出，第1季四大類產品表現若與去年第4季相比，元件及其他最佳，其次是企業產品，再來是運算產品，最後是消費暨智能產品；若與去年同期相比，元件及其他表現最佳，其次是企業產品，再來是運算產品，最後是消費暨智能產品。

鴻海先前法說會指出，第1季消費暨智能產品、企業產品和運算產品，業績表現較去年第4季下滑15%以上，較去年同期減少15%以上，元件和其他產品季減15%以上，較去年同期減少10%以上。

法人指出，市場原先評估鴻海第1季營收較去年第4季季減45%左右，結果符合預期，主要第1季有受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響。

觀察武漢肺炎疫情干擾程度，鴻海先前指出，對集團首季獲利或有部分影響，但影響在可控範圍，不過今年第1季營業利益率可能受到疫情影響。

從去年第4季業績占比來看，鴻海和其他公司占集團整體業績比重約58%，工業富聯占比約33%，富智康占比約7%，鴻騰六零八八精密科技占比約2%。

展望第2季，鴻海先前表示，今年集團第1季業績表現可能如同往年的第2季，今年第2季表現可能像是往年的第1季。第2季預期有第1季訂單遞延的作用。

鴻海展望上半年，集團目標今年上半年業績較往年同期持平。展望今年營運，鴻海預估今年成長幅度可能會相較於原先預期微幅下修。法人預估，鴻海集團今年全年業績力拚較去年微幅成長。

在毛利率改善部分，鴻海重申，集團規劃到2025年毛利率到10%的長期方向目標不變。

對於鴻海集團旗下工業富聯，天風國際證券報告指出，農曆春節期間後大約5週，工業富聯復工招工、產能利用率和供給端有部分影響，不過之後工業富聯復工率明顯爬升，3月底恢復正常100%。

展望今年營運，報告預期工業富聯第1季仍是季節性淡季，約占全年營收比重約18%，產能全球化程度較高，需求端景氣持穩，供給端有機會在第2季改善，今年成長仍可期，估年增幅度約9%到10%。（編輯：楊凱翔）1090406