貿聯-KY完成新加坡收購案 營收獲利7日起認列

（中央社記者韓婷婷台北8日電）貿聯-KY7日完成新加坡商Speedy的100%收購案，取得生產基地與客戶，營收獲利於7日起正式認列，將擴增半導體設備、醫療設備客戶。

貿聯表示，Speedy Industrial在2019會計年度營收約為新加坡幣3140萬元，員工約250人。收購後將取得Speedy在新加坡與馬來西亞2處生產基地，並強化雙方互補的客戶基礎，除了加速工業用領域的業務拓展外，也擴增半導體設備、醫療設備客戶。

貿聯為全球線束大廠，總部位於加州Fremont，製造基地遍及美國、中國、馬來西亞、墨西哥、斯洛伐克以及塞爾維亞。

貿聯表示，隨著全球疫情蔓延，3月份2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情於歐美、東南亞等地區加速蔓延，各國政府為減緩疫情，相繼限制群聚活動，其中包含工廠停工等，導致供應鏈上下游產出不穩定，

以貿聯各產品線狀況來看，貿聯指出，車用線束因為受到美國政府管控疫情，客戶生產基地暫時關閉而減少；工業用線也因為馬來西亞政府管控疫情，暫時關閉工廠兩週而影響出貨，不過，3月底已恢復部分產線。

電器用線雖然3月出貨恢復正常，但4月開始有部分客戶通知延後出貨的情況。

資訊類產品因「在家工作」潮拉動筆電周邊配件連接需求，後續出貨轉強。醫療相關產品3月出貨則見到略增。（編輯：黃國倫）1090408