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營建業設備因疫情斷鏈 新北：建築期延長兩年

最新更新：2020/04/08 16:36

（中央社記者王鴻國新北8日電）武漢肺炎疫情衝擊營建業，導致電梯等設備供應鏈斷鏈等困境影響，新北市政府決定針對目前仍有效的建照及雜照，給予增加建築期限兩年的放寬措施，以營造友善建築投資環境。

新北市政府工務局長詹榮鋒指出，營建產業向來被稱作火車頭工業，帶動中下游相關產業需求，但目前已受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的嚴重影響。

他表示，除了國內營建業所需砂石未能即時補充外，建築物的電梯、空調及消防等設備供應鏈也出現斷鏈或減產情況，已讓營造成本大幅增加、施工進度延宕。

他說，近年來營造業缺工數明顯偏高，根據行政院主計總處統計，營造業空缺人數達1.3萬，已嚴重影響建築工程施工進度。

他表示，為因應建築物設備供應鏈斷鏈及營造業缺工影響，體恤營建業目前正面臨的窘境，決定參照新北市建築管理規則規定，增加建築物施工期程，以協助業者共同度過難關。

工務局說明，民國105年6月1日至109年4月15日止，已取得建造執照或雜項執照目前仍為有效的建築執照，即日起自動增加建築期限2年，希望藉此紓解建築投資業與營建業的困境。（編輯：卞金峰）1090408

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