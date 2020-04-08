谷月涵：台廠有望提升市占 台股再大跌機率低

（中央社記者吳家豪台北8日電）前外資分析師、人稱「台灣先生」的寬量國際策略長谷月涵今天表示，台灣公司的負債比較低，在疫情影響下，有機會提升市占率；而全球股市及台股目前已跌深，後續再大跌的機率很低。

為搭建台灣優質企業與國際機構投資人溝通橋梁，台灣證券交易所與寬量國際財務顧問公司、群益金鼎證券於4月6日至10日共同舉辦線上台灣投資說明會，邀請33家上市櫃公司執行長與會。谷月涵（Peter Kurz）今天與媒體舉行線上電話會議，分享武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對全球投資展望的影響。

谷月涵說，台灣是全世界處理疫情最好的地方，但疫情很難在短期獲得控制，可能會維持一段時間，預期天氣開始轉熱後，疫情傳染速度會減緩；他推測未來一兩個月疫情應會減緩，等9、10月天氣轉冷可能疫情復燃，但專家有更多時間做好準備。

他指出，過去10年資金量充足、利率較低，很多公司借錢，在美國、歐洲、日本、中國大陸都有公司拉高負債比，目前美國所有公司負債占GDP約48%。如果需求突然縮小，這些負債比較高的公司會比較麻煩，必須設法縮小規模、賣掉一些資產，可能導致失業率提高，整體需求也會受影響，變成惡性循環。

不過，谷月涵認為，台灣的問題沒那麼嚴重。台灣公司本來就比較保守，台灣電子公司的負債比很低，而且可能因為其他公司忙著還債或處理問題，讓台灣公司有機會擴大市占率。

谷月涵指出，台灣公司因為碰到美中貿易戰，從2018年第1季到現在，已陸續把中國產能減少或移到東南亞、台灣等地區，生產線已經蠻有彈性。

談到股票市場，谷月涵認為，若從貨幣供給與股票總市值的比例來評估風險，在這波修正前，台股風險較高，但現在已跌了這麼深，後續再大跌的機率很低。只要金流系統能穩定，預期資金會慢慢回流股票市場，但是否代表新的多頭市場開始，他認為還太樂觀。

針對疫情受惠股，谷月涵首先看好生技公司，過去幾年外界批評藥賣得太貴，現在卻希望生技公司盡快開發出疫苗；他也看好通訊設備公司受惠於更多線上會議需求，會有正面助益。

外界關注陸資及外資3月淨匯出約103.95億美元（約新台幣3156.6億元），創史上單月新高，是否代表警訊；谷月涵指出，外資前幾年一直在加碼台股，短時間應該會繼續賣，不可能一下子就全部處理掉；後續要看台灣經濟狀況，再決定是否回頭加碼。

他指出，要注意的是外資不只賣台股，而是整個新興市場都賣，因為新興市場大多都是高獲利、高風險的市場，會先降低部位。（編輯：張良知）1090408