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三大法人買超14.61億 外資最青睞新光金台積電

最新更新：2020/04/08 18:40

（中央社記者潘智義台北8日電）台股自3月16日跌破萬點，今天重新站上萬點，三大法人合計買超新台幣14.61億元，其中外資及陸資買超3.51億元，買超第一名是新光金，第2名是台積電。

加權指數今天終場收在10137.47點，大漲141.08點，漲幅1.41%，成交值新台幣1686.26億元。三大法人合計買超14.61億元，其中自營商賣超6.92億元、投信買超18.02億元、外資及陸資買超3.51億元。

外資今天買超前10名當中電子股有5檔、金融股有2檔、電纜股1檔、航運股1檔、塑化股1檔，依序為新光金、台積電、宏碁、華新、金像電、長榮、南電、中石化、仁寶、開發金。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，雖然外資自農曆年後開春以來站在賣方，但新台幣匯率維持穩定狀態，外資大量賣超並未同步匯出，加上外資借券賣出近來已有明顯回補跡象，借券餘額不斷下降，顯示外資中長線看法翻多。

蔡明翰指出，外資目前在選擇權、期貨布局仍以多單為主，只因疫情持續蔓延，不願在台股現貨市場積極布局，所以今天買超金額較小。

不過，一旦歐美疫情達到高峰，可能開始逐步下降之際，外資將因台灣防疫較佳，優先加碼台股，屆時原本賣超資金，可望重新回流台股。（編輯：楊凱翔）1090408

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