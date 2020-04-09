新台幣開盤升1分 為30.15元

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武漢肺炎
武漢肺炎全球最新情報 4/9
譚德塞指台灣人身攻擊 外交部要求立即澄清道歉
男子居家檢疫跑趴遭罰100萬 逾期未繳強制執行
武漢肺炎8日新增3例確診 2例境外及1例本土
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武漢解封 馬英九喊話盡快接回國人
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美國航艦羅斯福號防疫 官兵用舊T恤做口罩
中國疑延遲通報疫情 美國務卿：還不是談懲罰時候
回擊政治化疫情指控 美議員批譚德塞丟人現眼
武漢肺炎全球最新情報 4/9
再轟世衛以中國為中心 川普：對世界不公平
兩岸
中國新增確診63人 武漢解封首日掛零
俄國疫情惡化 中俄邊境全部口岸臨時關閉
武漢機場醫護人員值守 部分旅客全副武裝
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行動電源製造日期看仔細 中文標示3成不合格
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2020/04/09 09:04
（中央社台北9日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.15元開盤，升1分。1090409
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