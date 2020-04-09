外資終結連3買 法人估台股震盪整理力守萬點

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台股今天上沖下洗逾150點，三大法人賣超93億元，外資轉賣超74億元，終結連3日買超台股。法人表示，台股反彈遇前波跳空缺口壓力，短線震盪整理難免，預期台股在9650點和10300點之間盤整，力守萬點。

台股今天早盤一度大漲逾百點重返10240點之上，不過上檔面臨3月13日跳空缺口反壓回落平盤之下，上沖下洗超過150點，尾盤電子走弱，金融撐盤，台股小跌守住10100點之上。

加權股價指數終場收在10119.43點，小跌18.04點，跌幅0.18%，成交值來到新台幣1630.79億元。電子股跌0.67%，金融股漲0.99%。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣93.57億元。其中自營商賣超23.59億元，投信買超4.19億元，外資及陸資賣超74.17億元。外資法人終結連續3個交易日買超台股。

若從外資賣超個股來看，根據台灣證交所統計，外資賣超富邦VIX排名第一，賣超2.16萬張，其次是面板大廠友達，外資賣超1.96萬張，再者外資賣超中信金也達1.71萬張，華航和鴻海也被外資賣超各約1.03萬張與1.02萬張。

兆豐國際投顧表示，台股今天開高走低，反映技術面壓力，主要是面臨3月13日跳空缺口反壓，而台股從前波8520點左右低點反彈迄今逢缺口壓力，預估短線震盪整理格局難免。

觀察武漢肺炎疫情對股市影響趨勢，兆豐國際投顧指出，先前美股和亞股反彈已提前反映疫情可能趨緩，預期美國下週疫情將達到高峰，未來觀察台股回歸基本面。

兆豐國際投顧指出，美國主要企業將陸續公布財報，此外台股股王大立光對第2季展望保守，疫情可能使基本面表現相對審慎，預期台股在下檔約9650點和上限10300點之間盤整。

法人預估，台股上市櫃公司第2季業績可能下修，第3季營運可否爆發，需觀察中國市場消費需求能否復甦、以及歐美消費市場受疫情衝擊程度和回溫趨勢，短線台股盤整力守萬點。（編輯：楊凱翔）1090409