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鴻海在美威州申請投資補助款 打造威谷樞紐

最新更新：2020/04/10 12:54

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海集團今天證實在美國威斯康辛州遞交申請書，申請投資補助款，並指出集團已在美國威州投資數億美元，雇用數百名員工，承諾繼續與當地夥伴與州政府密切合作，將威谷科技園區打造成北美高科技樞紐。

美國財經網站CNBC報導，鴻海集團首度指出在美國威斯康辛州廠區雇用的員工，已經達到標準，符合對當地州政府取得數百萬美元補助的條件。威州州政府經濟發展局主管指出，相關作業審核需要數個月時程。

鴻海集團今天證實在美國威州遞交投資補助款申請書。在美國威州，鴻海發布聲明指出，迄今鴻海集團已經在威州投資數億美元，同時也雇用數百名勤奮的員工。

鴻海表示，集團持續承諾與當地夥伴與州政府密切合作，打造威谷科技園區成為北美科技樞紐，並且持續與州政府商討如何共同達成目標。

展望未來，鴻海指出後續的投資決定，將視全球市場需求變化以及COVID-19疫情（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）的挑戰而定。

根據統計，到去年12月，鴻海集團已經與數十個威州當地公司建立合作契約，投資金額規模達到3.5億美元。

鴻海也不斷宣示優先招募威州當地高階技術人才，應用領域包括智慧製造、高效能運算、5G網路、雲端運算、工業人工智慧、機器人、行動裝置、物聯網等，集團也積極支援威州成為科技樞紐。

鴻海曾在去年下半年度法說會中揭示威州計畫3B發展方向，包括廠房建設（Building）、人才培育（Body/Talents）、商機開拓（Business）。（編輯：林孟汝）

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