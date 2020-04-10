108年Q4製造業固定資產年增41.3% 創近10年新高

去年第4季台灣的製造業固定資產增購金額達新台幣4749億元，創下歷年單季新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北10日電）美中貿易戰帶動台商回台布局，加上5G、AI等新興技術助攻，108年第4季台灣的製造業固定資產增購金額達新台幣4749億元，創下歷年單季新高，年增率41.3%也是99年第4季以來新高。

經濟部今天發布108年第4季的製造業投資及營運概況調查統計，由於美中貿易戰帶動台商回台投資的動能持續，加上新興科技，如5G、AI的應用拓展，半導體業者加速布局先進製程，帶動國內製造業景氣暢旺。

統計處副處長王淑娟指出，108年第4季製造業國內固定資產增購的金額達到4749億元，數字創下歷年單季新高外，年增率41.3%，不但是連續第6季正成長，而且增幅為99年第4季以來最高。

王淑娟進一步說明，上一次增幅的高點落在99年第3季，當時的年增率為45.06%；至於歷史高點則在99年第1季，年增率達70.5%，不過她表示，這是由於前一年遭遇金融海嘯，基期較低所致。

按固定資產型態分析，108年第4季以機械及雜項設備增購占84.9%最多，年增50.5%。

進一步分析個別產業增購情形，以電子零組件業居各業別之冠，增購3201億元，占製造業67.4%，年增54.6%。王淑娟表示，主要是因為5G、AI 等新興應用需求加速拓展，半導體業者積極投入先進製程，印刷電路板等其他電子零組件業者擴大資本支出所致。

電腦電子及光學製品業增購152億元，年增14.9%，主因受美中貿易戰影響，廠商加速生產基地轉移，其中以筆電、伺服器、網通及工業自動化設備廠投資增幅較為顯著。

其他業別情形包含，化學材料業增購214億元，年增18.9%、金屬製品業增購138億元，年增36.6%、機械設備製造業增購119億元，年增16.4%。

對於2020年第1季的展望，王淑娟指出，受惠於新興科技應用加速推展，台灣半導體廠商積極發展高階製程，有助於電子零組件業投資增溫。台商受美中貿易戰影響，加速投資布局的動能持續，可望反映在今年的相關數據上。

此外，近期武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，貿易保護主義興起，可望增添台商回台擴廠意願，不過王淑娟也提到，由於去年比較基數較高，因此第1季雖然可望維持正成長，但增幅將會趨緩。（編輯：林孟汝）1090410