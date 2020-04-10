商總籲政府端紓困3.0方案 含降稅發放消費券

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）全國商業總會理事長賴正鎰表示，疫情衝擊超乎預期，呼籲政府端出紓困方案3.0，包括銀行貸款免息、發放新台幣5000元消費券，降低或是減免稅賦，伴企業與勞工走過難關。

全國商業總會今天舉行「服務業對當前政府紓困政策建言」記者會，理事長賴正鎰及副理事長許舒博均出席記者會。2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，賴正鎰表示，疫情重創民生與服務業，企業營收大減，部分企業金流軋不過來，呼籲政府應儘速準備紓困方案3.0。

賴正鎰說，財政部可以考慮去年賦稅緩徵，今年給予減半或免繳優惠，像是營所稅降至15%至17%間。另外，由中央銀行及信保基金擔保，給予企業融資及利息補貼，解決核貸率過低問題。

賴正鎰指出，期盼經濟部給予企業水費、電費與瓦斯5折補貼；發放消費券並有排富條款，僅針對年所得新台幣100萬元以下者，每人每月發放5000元。

賴正鎰說，多數國家發放現金或是消費券，而發放非酷碰券。經濟部說民眾消費4000元，可獲得1000元優惠，「如果民眾根本沒有錢，要如何消費？」消費券能有效刺激消費，並協助業者增加營收渡過難關。

經濟部認為酷碰券能創造4倍效益，消費券僅有一倍效果，若發放現金，部分民眾恐怕會把現金存起來，對刺激消費幫助不大。許舒博則說，「政府發放幾千元，連購買生活所需品都不夠了，怎麼會存起來？」

賴正鎰建議，貨運運輸三業比照遊覽車減徵50%汽車燃料使用費，並比照遊覽車、計程車職業駕駛員補貼每月1萬元；參考他國，在疫情期間，由政府提供投保薪資6成薪資補助，至少達到基本工資2萬3800元；勞保保費政府已有對雇主負擔部分提出緩繳措施，建議政府對勞工個人負擔保費給予補貼。

他說，期盼政府紓困方案發揮超前部署精神，讓企業、民眾一同渡過疫情難關。（編輯：楊凱翔）1090410