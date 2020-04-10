誠品拓點精神連鎖不複製 3指標檢視開關店

（中央社記者江明晏台北10日電）誠品台南安平店租約到期3月已熄燈，台東店、敦南店也將陸續歇業，董事長吳旻潔曾說，展店精神是連鎖不複製，並以發展、獲利及公共性，做為開關店檢驗標準，盼每店都能至少有兩要件。

誠品生活的起家厝、第一家24小時營運書店「誠品敦南」，因租約到期，將於5月底熄燈；而誠品先前也在3月初證實，誠品台南安平店租約到期，營業至3月31日止，未來台南還有誠品南紡店與文化中心店持續服務。

此外，誠品今天也表示將在4月底結束誠品台東店，這也是台東唯一一家誠品書店；台東縣政府則表示，將繼續和誠品溝通「希望他們留下來」。

目前誠品據點共有台灣43店、香港3店、中國蘇州、深圳各1店與日本1店，若扣除敦南、台東2店，今年6月起誠品全台將剩下41店，但誠品承諾將會讓24小時書店延續下去。

吳旻潔曾表示，誠品是以連鎖不複製的精神展店，並以「發展性」、「獲利性」及「公共性」，做為開店與關店的檢驗標準，其中公共性是對社區或環境，或某一群人有重要的意義，例如雲林虎尾店、花蓮遠百店、台東故事館等，她希望，誠品每一家店都至少能符合兩種以上的條件。

誠品去年適逢30週年，董事長吳旻潔也表示過，經營書店有100個賠錢的理由，找不到一個賺錢模式，這是誠品書店的挑戰，盼以誠品書店為圓心畫圓，讓書店活下去，不需再用虧損證明理念。

誠品在兩岸三地建立據點， 2012年跨出台灣至香港銅鑼灣、2015年在蘇州金雞湖畔開展中國大陸首店，2018年底，占地3萬平方米的深圳大店開幕，是誠品在中國的第2個據點。

去年9月誠品在日本東京開展的首家據點開幕，是誠品首次邁出華人社會。誠品也正積極評估東南亞市場，但仍舊在思考「有沒有合適的夥伴，可以安心落地」。（編輯：楊凱翔）1090410