疫情波及客戶延單 茂林-KY保守看今年

（中央社記者潘智義台北10日電）導光板廠茂林-KY董事長李滿祥今天在台灣證券交易所線上法人說明會表示，受疫情波及，品牌客戶開發產品延遲，訂單交期往後遞延，所以謹慎保守看2020年。

茂林-KY為蘋果筆電發光鍵盤導光板供應商，雖然法人問及美系客戶智慧鍵盤出貨狀況，迂迴來問敏感問題，但茂林-KY依然不回答。

李滿祥指出，持續投入產品研發、智慧製造，疫情影響難以預估，但上海、蘇州、中山各廠均已復工，人力、物流、原料運輸都已改善，實際上出貨狀況已可滿足客戶需求；但國際市場需求不明，尤其疫情影響，導致很多國家工廠相繼停工，後續需求尚未看出，所以只能保守。

茂林-KY發言人蔡宗霖說明，導光板塑膠原料成本影響大，去年初是高點，但隨後一路下跌至去年底，甚至今年首季價格仍在低檔，且平穩。雖然石油大跌，但石油價格與塑膠原料脫鉤，價格變化主要還是依照供需關係而定，目前需求低，原料跌已無可跌。

蔡宗霖指出，主要產品為導光板，目前有7個據點，包括台灣中壢、銅鑼2個廠，中國上海、蘇州、中山3個廠，美國研發及銷售據點、日本銷售據點。

他解釋，2015至2016年因銅鑼建新廠，資本支出較高，今年資本支出約新台幣5億元，投資3部分包括台灣兩廠自動化，提高產線效能，以及上海廠擴充產能。

他表示，積極投入智能化生產，採用大數據做人工智慧（AI），製程能力提升，從設計端產生更好效果；關心疫情影響方面，台灣廠遵循政府指引，人員分區、分流，在家上班，美國疫情較嚴重，因此美國分公司員工在家工作，中國大陸廠區已復工，復工率8至9成，各廠依各地方政府要求，做好防疫措施。（編輯：楊凱翔）1090410