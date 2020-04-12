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疫情嚴峻呼吸器救命 特斯拉鴻海全撩落去

最新更新：2020/04/12 12:51

台灣布局呼吸器專題2（中央社記者潘姿羽台北12日電）美國總統川普一聲令下，通用汽車、特斯拉紛紛投入生產呼吸器，為防疫貢獻心力，近日鴻海也加入戰局；汽車、電子代工業者乍看之下與醫材沾不上關係，專家指出，因關鍵技術原理相通，這些廠商都有能幫上忙的地方。

美國疫情嚴峻，確診病例數高居全球之冠，突破49萬例，川普3月底祭出國防生產法（Defense Production Act），徵召企業能量，緊急生產呼吸器，通用汽車（General Motors）成為首例實施對象，而後特斯拉、福特等汽車大廠陸續加入國家隊行列。

呼吸器屬於醫療器材，美國找來首批戰友卻是汽車大廠，工研院產業科技國際策略發展所生醫組組長張慈映分析，呼吸器需要精密的氣控、電控等技術，和車用電子有異曲同工之妙，雖然製程不同，但部分原理相通。

張慈映也說，醫療電子、車用電子都具有封閉型、高精密度等共通點，加上對於模組控制有一定熟悉度，使得汽車製造業成為美國呼吸器國家隊的主力。

此外，鴻海繼生產口罩之後，8日對外證實，透過鴻海集團創辦人郭台銘牽線，正與美商醫療器材公司Medtronic合作研發呼吸器，希望加快量產時程，及早投入防疫行列。

台經院產業分析師邱昰芳指出，鴻海布局醫療領域已有一段時間，除了捐贈經費發展質子治療，也看好人工智慧（AI）導入醫療的前景；Medtronic本身是生產呼吸器大廠，具備研發設計能量，這次與鴻海合作，應該是著眼於鴻海在醫療領域有基礎，組裝、量產能力優秀，預期雙方合作可以達到互補效果。

邱昰芳認為，鴻海與美商攜手抗疫，固然是基於疫情嚴重，希望盡一份力，但Medtronic不只是呼吸器大廠，在全球醫材領域更有舉足輕重的地位，外界也期待，鴻海能夠藉由這次合作，與Medtronic搭起橋梁，未來激盪出更多火花。（編輯：林淑媛）1090412

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